Müslüman Mülteci mezarlığına defnedildiler

Avrupa genelinde yayın yapan Euronews ile Fransız ve Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Maden ailesinden 3 kişinin bedeni bulunduktan sonra Müslüman Göçmenler Mezarlığı’na defnedildi.





FRANSIZ RADYOSU: BU KEZ SURİYELİLER DEĞİL TÜRK ÇOCUKLARIN CESETLERİ SAHİLDE





Fransız kamu yayıncılık kuruluşu Uluslararası Fransız Radyosu RFI, Ege denizinde hayatını kaybeden 5 kişilik Maden ailesinin dramını haberleştirdi.





RFI’nin haberinde “Lesvos adası (Midilli Adası) açıklarında önce 3 çocuğun daha sonra bir yetişkin erkeğin cesedi bulundu. Ancak, bu sefer cesetler Avrupa’ya sığınmaya çalışan Suriyeli mültecilere ait değil bir Türk aileydi. Öğretmen Hüseyin ve Nur Maden, bir yıl önce Gülen hareketine mensup oldukları gerekçesiyle işlerinden atılmışlardı.” ifadeleri kullanıldı.





1000 Euro’ya tekne aldılar





Haberde, Maden ailesinin bir senedir saklanarak yaşadığı belirtildi. Haberde Hüseyin Maden’in kaçakçılara ödeyecek yeterli parası olmadığı için 1000 euro’ya bir tekne aldığı anlatıldı. Ayrıca, 140 binden fazla memurun tasfiye edildiği, KHK’larla tasfiye edilen yaklaşık 40 kişinin bunalım geçirerek intihar ettiği hatırlatıldı.



