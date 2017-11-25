Samanyolu Haber /Gündem / Müslüman Mülteci mezarlığına defnedildiler /25 Kasım 2017 09:27

Müslüman Mülteci mezarlığına defnedildiler

15 Temmuz sonrası başlatılan cadı avından ve Erdoğan rejiminden kaçan Hüseyin ve Nur Maden Ailesi’nin dramı dünya basınına konu olmaya devam ediyor.

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 Avrupa genelinde yayın yapan Euronews ile Fransız ve Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Maden ailesinden 3 kişinin bedeni bulunduktan sonra Müslüman Göçmenler Mezarlığı’na defnedildi.

FRANSIZ RADYOSU: BU KEZ SURİYELİLER DEĞİL TÜRK ÇOCUKLARIN CESETLERİ SAHİLDE

Fransız kamu yayıncılık kuruluşu Uluslararası Fransız Radyosu RFI, Ege denizinde hayatını kaybeden 5 kişilik Maden ailesinin dramını  haberleştirdi.

RFI’nin haberinde “Lesvos adası (Midilli Adası) açıklarında önce 3 çocuğun daha sonra bir yetişkin erkeğin cesedi bulundu. Ancak, bu sefer cesetler Avrupa’ya sığınmaya çalışan Suriyeli mültecilere ait değil bir Türk aileydi. Öğretmen Hüseyin ve Nur Maden, bir yıl önce Gülen hareketine mensup oldukları gerekçesiyle işlerinden atılmışlardı.” ifadeleri kullanıldı.

1000 Euro’ya tekne aldılar

Haberde, Maden ailesinin bir senedir saklanarak yaşadığı belirtildi. Haberde Hüseyin Maden’in kaçakçılara ödeyecek yeterli parası olmadığı için 1000 euro’ya bir tekne aldığı anlatıldı. Ayrıca, 140 binden fazla memurun tasfiye edildiği, KHK’larla tasfiye edilen yaklaşık 40 kişinin bunalım geçirerek intihar ettiği hatırlatıldı.

Euronews : Maden ailesinin ölümü

Uluslararası haber kanalı Euronews ise faciayı 12 dilde yaptığı haberle tüm dünyaya duyurdu.  Euronews’in haberinde “Maden ailesinin Ege Denizi’nde boğularak hayatını kaybetmesi devam eden siyasi tasfiyelere yönelik tepkiyi arttırdı. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yüz binlerce öğretmen, memur ve gazeteci mesleğini kaybetti.” denildi. Muhalefet partilerinin Maden ailesinin vefatına tepki gösterdiği ve “demokrasi için kara bir gün” ifadesi kullandığı kaydedildi.

Gülen hareketine mensup kişilerin pasaportlarına gerekçesiz el konulduğu hatırlatılan haberde, Maden ailesinin bu baskılar nedeniyle alışılmadık yöntemlere başvurarak yurtdışına çıkmaya çalıştığı belirtildi.

Müslüman Göçmenler Mezarlığı’na defnedildiler

Yunanistan merkezli yayın yapan tornosnews sitesi de  ‘Erdoğan rejiminden kaçan Türk ailesinin cesetleri Lesvos sahilinde (Midilli)  bulundu’ başlığıyla son gelişmeleri kaleme aldı. Ailenin adaya geçmek için insan tacirleriyle temas kurduğu, babanın 5 bin euro istenmesi karşısında bin euroya bir eski sandal satın almayı seçtiği anlatılan haberde, aileden sadece 3 kişinin bedenine ulaşıldığı, bunların da Müslüman Göçmenler Mezarlığı’na defnedildiği belirtildi. Bu bilgilerin Türkiye’nin Rodos Konsolosluğu ile de paylaşıldığı aktarıldı.


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