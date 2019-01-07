Samanyolu Haber /Gündem / Müslüman Kardeşler üyelerinin DİTİB konferansına katıldığı iddiası Almanya'yı karıştırdı /07 Ocak 2019 11:35

Müslüman Kardeşler üyelerinin DİTİB konferansına katıldığı iddiası Almanya'yı karıştırdı

Müslüman Kardeşler örgütünün ileri gelenlerinin Köln'de DİTİB tarafından düzenlenen bir konferansa katıldığı bildirildi.

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Almanya'nın Köln kentinde yayımlanan Kölner-Stadt Anzeiger gazetesinin haberine göre, Müslüman Kardeşler örgütünün ileri gelenleri Almanya'nın Köln kentinde geçen hafta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)  tarafından düzenlenen bir konferansa katıldı.

DİTİB'in Köln'deki Merkez Camii'inde Diyanet ile birlikte düzenlediği "Avrupalı Müslümanların İkinci Buluşması"nın üç gün sürdüğü ve Avrupa'da yaşayan Müslümanların geleceğinin ele alındığı belirtildi. Kölner Stadt Anzeiger gazetesinin haberine göre Müslüman Kardeşler üyesi iki radikal İslamcının konferansta görüldü. DİTİB'e göre konferansa 17 ülkeden 100 temsilci katıldı.

Gazeteye göre Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı Mısır kökenli Müslüman Kardeşler örgütünü gözlem altında tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki her on camiden birinin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği iddia edilmişti.

Katolik Haber Ajansı'nın (KNA) eyalet İçişleri Bakanlığı çevrelerine dayandırdığı haberinde, eyaletteki yaklaşık 850 cami derneğinden 109'unun iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği belirtilmişti. İzlenen camilerden 38'inin ise İslamcıların veya Müslüman Kardeşlerin etkisi altında olduğundan kuşku duyulduğu bildirilmişti. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın tahminlerine göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde radikal İslamcıların sayısı artış gösterdi.
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