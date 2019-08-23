Samanyolu Haber /Teknoloji / Musk 'Mars'a nükleer bomba atma' fikrinden vazgeçti /23 Ağustos 2019 09:34

Musk 'Mars'a nükleer bomba atma' fikrinden vazgeçti

Elon Musk şimdi nükleer patlamalar ile küçük yapay güneşler yaratmak yerine gerçeğinin enerjisini yansıtıcı panellere sahip uydularla kullanmayı teklif ediyor.

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Kısa bir süre önce Mars’a nükleer bomba atma isteğini herkesle paylaşan SpaceX CEO’su Elon Musk, bu teklifine bir alternatif sundu. Musk, dev aynalarla gezegen yüzeyini ısıtmayı teklif etti.

Mars’ı ısıtmak için gezegene nükleer bomba atma önerisinde bulunan Musk, görünüşe göre bu fikirden vazgeçti.

Webtekno'nun aktardığına göre Musk’ın bunun yerine sunduğu alternatif, güneş reflektörleri yardımıyla güneş ışınlarını gezegen üzerinde tek bir noktaya toplamak. Böylece toprakta bağlı halde bulunan karbondioksit gazı çözülebileceği ve daha güçlü bir atmosfer yapısı oluşturulabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları, gezegenin buzla kaplı bölgelerinin altında bol miktarda karbondioksit rezervi bulunduğuna inanıyor ancak atmosfer oluşturmaya yetecek kadar gaz olup olmadığı bir tartışma konusu.

Musk, yeterince rezerv olduğuna inanan tarafta yer alıyor. Musk şimdi nükleer patlamalar ile küçük yapay güneşler yaratmak yerine gerçeğinin enerjisini yansıtıcı panellere sahip uydularla kullanmayı teklif ediyor.

Buz kütlelerine zarar vermenin gezegeni ve yaşam oluşturmaya uygunluğu nasıl etkileyeceği ise tartışma konusu. Hipotez aşamasındaki görevde bu karar oldukça kritik olabilir.
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