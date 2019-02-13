Samanyolu Haber /Dünya / Musk, Mars'a gidiş-dönüş bileti fiyatını açıkladı /13 Şubat 2019 13:42

Musk, Mars'a gidiş-dönüş bileti fiyatını açıkladı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Mars'a ilk insanları taşımak için çalışmalara hızla devam ediyor.

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Şirketin öncelikli hedefi 2025 gibi ilk seferlere başlamak ancak Elon Musk, gelecekte onlarca hatta yüzlerce insanın Starship isimli uzay gemisiyle aynı anda Kızıl Gezegen'e taşınabileceğini söylüyor. Konuyla ilgili dün Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan ünlü iş adamı, Mars'a gidiş-dönüş biletinin 500 bin dolar seviyesinde olabileceğini belirtti.

Elon Musk,"Görevlerin hacmine bağlı olarak değişebilir. Ancak isteyenlerin 500 bin doların altında bir maliyetle Mars'a taşınabileceğini (geri dönüş bileti ücretsiz) düşünüyorum. Zamanla bu rakam 100 bin doların da altına düşebilir. Yani gelişmiş ekonomiye sahip bir ülkede yaşayan birisinin evini satıp Mars'a gitmesi mümkün olacak." şeklinde konuştu.
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