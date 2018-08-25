Musk açıkladı: Borsada kalacağız

Daha önce Tesla'nın 72 milyar dolarlık yatırımla özelleştirileceğini duyuran Tesla CEO'su Elon Musk, yeni açıklamasında "Tesla'nın halka açık kalması için daha iyi bir yol olduğuna inanıyorum"dedi.







Hissedarlardan gelen geri dönüşler doğrultusunda özelleştirme kararından vazgeçtiğini duyuran Musk "Tesla hisselerini ellerinde bulunduran yatırımcıların birçoğunun, şirketin halka açık olarak kalmasının daha iyi bir yol olduğuna inandıkları görülüyor" ifadelerini kullandı.





?Musk'ın bu kararı almasında yatırımcıların ve Wall Street devlerinden gelen önerilerin etkisi olduğu söyleniyor.



