'Murat Yetkin bu yazıdan dolayı tutuklansın'

"Murat Yetkin bir Amerikan istihbaratçısı ağzıyla Cumhurbaşkanımızı açıkça tehdit ediyor. Bunun adı vatana ihanettir" diyen Küçük, "Belli ki ABD'nin, Türkiye'ye savaş açan bu hukuksuz operasyonuna Yetkin çok sevinmiş. Yetkin'in dünkü yazısı TCK'ya göre açık suçtur. Yetkin sen Amerikan ajanı mısın? CIA'de mi çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.







Daha sonra tutuklu gazeteci Kadri Gürsel'i hatırlatan Küçük, yazısına şöyle devam etti:



