Samanyolu Haber /Gündem / 'Murat Yetkin bu yazıdan dolayı tutuklansın' /11 Eylül 2017 09:26

'Murat Yetkin bu yazıdan dolayı tutuklansın'

AKP'li Cem Küçük, bu kez Hürriyet gazetesi yazarı Murat Yetkin'in tutuklanmasını istedi

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"Murat Yetkin bir Amerikan istihbaratçısı ağzıyla Cumhurbaşkanımızı açıkça tehdit ediyor. Bunun adı vatana ihanettir" diyen Küçük, "Belli ki ABD'nin, Türkiye'ye savaş açan bu hukuksuz operasyonuna Yetkin çok sevinmiş. Yetkin'in dünkü yazısı TCK'ya göre açık suçtur. Yetkin sen Amerikan ajanı mısın? CIA'de mi çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra tutuklu gazeteci Kadri Gürsel'i hatırlatan Küçük, yazısına şöyle devam etti:

Yetkin'in ağzıyla, yani Türk düşmanı bir yabancı devlet görevlisi gibi yazı yazan bir adamı hatırlıyorum: Kadri Gürsel. Murat Yetkin 9 Eylül'de aynen şu cümleleri yazdı:

"O nedenle geçmişte Erdoğan’a göre çok daha ağır koşullar altında bulunan -örneğin İran lideri Mahmud Ahmedinecat gibi- ABD yasalarına göre tutuklanabilecek bazı liderler BM çalışmaları için New York’a gelip -sıkı abluka altında tutulmalarına rağmen- başlarına bir şey gelmeden dönebildiler.

Üstelik BM sadece ABD’nin değil, bütün üye ülkelerin, o arada Türkiye’nin de eşit oy hakkına sahip olduğu en büyük uluslararası kuruluş.

Bu nedenle Erdoğan’a dolaylı olarak “gelme” mesajı veriliyor olsa da Erdoğan’ın sırf bu yüzden gitmek isteyeceği söylenebilir. Ancak siyaset kulislerine yansıdığı kadarıyla Erdoğan eğer Trump’tan bir randevu alamazsa, işte o zaman gidişini erteleyebilir; yerine Başbakan Binali Yıldırım’ı göndermeyi düşünebilir."

Evet evet bu yazı Hürriyet'te basıldı. Erdoğan'a diktatör diyen, tutuklanabileceğini ima eden bu yazı yayınlandı. "ABD yasalarına göre tutuklanabilecek bazı liderler BM çalışmaları için New York'a gelip.." Acaba Aydın Doğan bu cümle ve yazı için ne düşünüyor acaba?
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