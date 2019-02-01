Murat Yeni hakkında istenen ceza belli oldu

AKP tarafından kapatılan Samanyolu TV'de bir dönem program sunuculuğu yapan ancak daha sonra kanal hakkında iftiraya varan söylemlerde bulunan Murat Yeni'nin tutuklu bulunduğu Erzincan'da hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı.





Geçtiğimiz aylarda hakkında gözaltı kararı verilerek getirildiği Erzincan'da tutuklanan Murat Yeni'nin hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.





Burada verdiği ifade de iddianameye yansırken STV'de yayınlanan Maceracı program ve yapım ekibinin ismini de verdiği görüldü.

İki ya da üç kez cemaat sohbetlerine katıldığını söyleyen Yeni, burada katılımcı olarak gelen sanatçıların isimlerini verdi.





Murat Yeni'nin ifadesinde işaret ettiği ve dini sohbete katıldığını belirttiği isimlerden Türkiye'de olan sunucu Talha Uğurluel de aynı dosyaya dahil edilerek Erzincan cezaevine konulmuştu.



