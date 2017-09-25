Murat Ülker Fenerbahçe yönetimine mi giriyor?

Seçime daha 8 ay var ama yarış şimdiden başladı. Ali Koç, geçen sene yaptığı açıklamada ilk seçimde aday olacağını söylemişti. Koç, başkanı olduğu 1907 Derneği'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada da başkanlık adaylığını yinelemişti.



Aziz Yıldırım, 1998 yılında yapılan seçimde Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturmuştu. 19 yıldır bu görevi sürdüren Yıldırım, girdiği toplam 12 seçimi de kazandı.





MURAT ÜLKER İDDİASI





İddialara göre; Aziz Yıldırım, 2 aydır 2018 yılındaki genel kurul için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yıldırım, üyelerle tek tek görüşerek destek istiyor; aidatların zamanında yatırılması uyarısı yapıyor. Yıldırım ayrıca yönetim kurulu listesini oluşturmak için de yoğun mesai harcıyor. Başkanın; Ferit Şahenk, Murat Ülker gibi isimlere teklif götürdüğü gündeme geldi.





ÜLKER'DEN AÇIKLAMA





Murat Ülker yönetim kurulu teklifi iddiasına ilişkin Dünya gazetesinden Kerim Ülker'e açıklamada bulundu. Kerim Ülker bugünkü yazısında Murat Ülker'in açıklamasını şöyle aktardı: "Murat Ülker’e bu konuyu sorduğumda ise yanıt ikincisinden daha kısa ve net. 'Hayatta böylesi bir emelim yok…"