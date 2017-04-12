Murat Ülker 'Evet' mi diyecek?

Murat Ülker referandumda 'Evet' mi diyecek?





Murat Ülker, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar?'ın, Ülker grubunun ürettiği 'Evet yağ' kutusu ile 'Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?' notuna alıntılayarak cevap verdi. İşadamı mesajında, "1974'ten bu yana aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim" ifadelerini kullandı.













Ülker, kendisine "Yazık, durum bu kadar kötü demek" yazan bir kullanıcıya da "Yok be yahu" diyerek cevap verdi.















ÜLKER'İN REKLAM FİLMİ





Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi AKP'li troller tarafından hedef konmuştu.