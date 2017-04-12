Samanyolu Haber /Gündem / Murat Ülker 'Evet' mi diyecek? /12 Nisan 2017 08:11

Murat Ülker 'Evet' mi diyecek?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 16 Nisan'da yapılacak referandum için Twitter hesabından mesaj paylaştı. Ülker mesajında, "1974'ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim" diye yazdı. Ancak bir takipçisine verdiği cevap kafaları karıştırdı.

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Murat Ülker referandumda 'Evet' mi diyecek?

Murat Ülker, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar?'ın, Ülker grubunun ürettiği 'Evet yağ' kutusu ile 'Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?' notuna alıntılayarak cevap verdi. İşadamı mesajında, "1974'ten bu yana aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim" ifadelerini kullandı.



 Ülker, kendisine "Yazık, durum bu kadar kötü demek" yazan bir kullanıcıya da "Yok be yahu" diyerek cevap verdi.



ÜLKER'İN REKLAM FİLMİ 

Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi AKP'li troller tarafından hedef konmuştu.
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