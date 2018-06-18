Samanyolu Haber /Gündem / Murat Soydan'dan kötü haber: Hastanelik oldu /18 Haziran 2018 14:18

Murat Soydan'dan kötü haber: Hastanelik oldu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Murat Soydan hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM


Cumartesi günü evinde yatağından düşen ünlü oyuncunun kalça kemiği kırıldı.  Ünlü sanatçının eşi Gül Soydan " Evde bir kaza geçirdi. Hemen hastaneye kaldırdık. Başka bir rahatsızlığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullandığı için hemen ameliyat edilemedi. Salı ya da çarşamba günü operasyon yapılabilir " dedi.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Murat Soydan, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Murat Soydan, 2 Ekim 1940, Babasının memuriyeti dolayısıyla Kırklareli’in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan’dır. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu. 

Üniversite için İstanbul'a geldi. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel'de memurluk yaptı.
Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Sinema hayatına 1966 yılında Nejat Saydam'ın çektiği "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın,Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardır. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşmıştır.

Dizi filmlerde de ve 221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.

1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Zulüm" filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

Murat Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu vardır. İkinci evliliğini Uğur Gül hanım ile yapmıştır. Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu vardır.
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