Murat Muratoğlu: Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Murat Muratoğlu, YouTube kanalındaki analizinde, “Bu durum dolar, faiz, borsa başta olmak üzere piyasayı ve Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek” diyor ve ekliyor:





“Türkiye ekonomisi hakkında piyasalarda haftalardır konuşulan sıkıntıların bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından raporlaştırılmış hali…”





Moody's’in "Ey borç verenler, Türkiye borcunu geri ödemede çok ciddi sorunlar yaşayabilir. dikkat edin" dediğini kaydeden ekonomist, “Ve çok daha fazlası ile devam ediyor” görüşünü dile getiriyor.





“Bu karar yatırım kararlarını nasıl etkiler?” sorusunu irdeleyen Muratoğlu, Türkiye artık yatırım yapılamaz yüksek spekülatif sınıfına girdi.





Moody’s’in Türkiye’nin notunu negatifte de bırakarak daha da not kıracağı mesajını verdiğinin altını çizen Muratoğlu, “Yani battı batacak, yakında yan yatacak ülke demek” yorumunu yapıyor.