Samanyolu Haber /Gündem / Murat Çapan adliyeye sevk edildi /26 Mayıs 2017 09:02

Murat Çapan adliyeye sevk edildi

Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’nde Yunanistan’a geçmek isterken yakalanan KHK ile kapatılan Nokta dergisinin eski yazı işleri müdürü Murat Çapan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çapan hakkında bir haberden dolayı 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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Murat Çapan adliyeye sevk edildi

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri dün, Yunanistan sınırında yanlarında 3 çocuk da bulunan 5 kişiyi yakaladı.
 
Sınırı geçmeye çalışan kişilerin emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan’ın olduğu tespit edildi. 

Yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerince şüpheliler savcılık talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.


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