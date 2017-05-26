Murat Çapan adliyeye sevk edildi





Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri dün, Yunanistan sınırında yanlarında 3 çocuk da bulunan 5 kişiyi yakaladı.





Sınırı geçmeye çalışan kişilerin emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan’ın olduğu tespit edildi.





Yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerince şüpheliler savcılık talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.







