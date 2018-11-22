Murat Aksoy yeniden cezaevinde

15 Temmuz sonrası cadı avında tutuklanan ve 421 gün cezaevinde kalan gazeteci Murat Aksoy, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çaptırıldığı 2 yıl 1 ay hapis cezasının infazı nedeniyle yeniden tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.





Aksoy'un tutuklandığını duyuran akademisyen Yaman Akdeniz sosyal meyda hesabı Twitter'da, "Murat Aksoy biraz evvel teslim oldu ve Metris cezaevine götürülmek üzere tutuklandı. Bundan sonraki süreçte, kalan cezası ile ilgili olarak, cezaevi yönetimi denetimli serbestlik konusunu değerlendirecek" mesajını paylaştı.





Aksoy ise sosyal meda hesabından "Hayat işte... İnsan yine de garip oluyor. 421 günden sonra birkaç gün olsa da hüzünlü ve üzücü. Neyse. Uzatmayalım..." diye yazdı.





3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan Atilla Taş da 9 Kasım'da yeniden tutuklanak Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.







