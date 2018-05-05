Münafık sözünden alınan eski danışman: Elveda Erdoğan

Erdoğan’ın kendisine oy vereceğini ama AKP’ye oy vermeyeceğini söyleyenlere “münafıklara çetesi” demesine tepki gösteren Bayar, “Münafık olmuş olsa idim; Fuat Uğur, Cemil Barlas, Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan gibi en uzağımdaki figürlerle gider aynı partiye oy verirdim” dedi.







Bayar’ın açıklamaları şöyle:





“Daha iki gün önce Twitter hesabımı kapatmıştım. Ancak bir açıklama yapmaz zorunlu oldu. Biliyorsunuz, AK Parti, üzerindeki Pelikan tesirinden kurtulsun diye, ‘AK Parti’ye oy vermeyeceğim, ama Tayyip Erdoğan’a vereceğim’ demiştim. Bugün üzülerek izledim ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan benimle aynı kanaatte olanlara ‘münafık’ dedi.





Münafık olmuş olsa idim; Fuat Uğur, Cemil Barlas, Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan gibi en uzağımdaki figürlerle gider aynı partiye oy verirdim.





AK Parti’ye hayır, Erdoğan’a evet dememin sebebi ise, Sayın Erdoğan’a duyduğum derin saygı idi. Ve belki de AK Parti kendi ve Erdoğan adına bizlere zulüm yapanlara tepki gösterir diye düşündüm. Hali hazırda, bu ‘münafık’ açıklamasını tashih etmez ise, Erdoğan’a oy vermem de imkânsız hale geldi. Münafıklık yapacak insan değilim.





Tanıyanlar bilir. Şu tweet’i de buraya bırakmak istiyorum: Sayın Erdoğan’ı bu sözü söyletecek kadar kimler doldurmuşsa, oraya bir bakmakta fayda var.





Elveda AK Parti ve elveda Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sizleri çok sevmiştim. Sayın Erdoğan için verdiğim emek, aldığım riskler, yaptığım her şey helal olsun. Ama şunu iyi bilsin ki, ben münafık değilim. Yolu açık olsun.”