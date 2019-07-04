Mümtazer Türköne'ye hastanede kelepçe zulmü

Sosyal medyada paylaşılan iki kare fotoğraf Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin insan haklarını nasıl ayaklar altına aldığını bir kere daha gözler önüne serdi.





Hastane koridorunda çekilmiş fotoğraflarda İstanbul Silivri’de tutuklu bulunan Zaman gazetesi yazarı Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne’nin ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor.





HASTANE İÇİNDE KELEPÇELİ DOLAŞTIRILDI





63 yaşındaki gazeteci-yazar Türköne’nin, tedavi için hastaneye elleri kelepçeli getirildiği ve bu şekilde hastane içerisinde dolaştırıldığı ortaya çıktı.





Mümtaz’er Tcürköne’nin elinin üzerindeki bandaja rağmen kelepçelenmesi dikkat çekti.





İki jandarma gözetiminde tedavi için gittiği hastanede bekletilen Prof. Dr. Türköne'nin kelepçeli fotoğrafına bazı sosyal medya kullanıcıları "Sizde hiç vicdan yok mu?" diyerek tepki gösterdi.





ZAMAN'DA YAYIMLANAN MAKALELERİ SUÇ SAYILDI





Siyaset bilimci Türköne, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi'ne yönelik başlatılan cadı avında gözaltına alınmış ve 30 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı.





O tarihten bu yana İstanbul Silivri Cezaevi’nden tutuklu bulunan Mümtazör Türköne; Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mustafa Ünal gibi gazeteci ve yazarlarla birlikte yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Suç delili olarak da Zaman gazetesinde yayımladığı makaleleri gösterilmişti.





