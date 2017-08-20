Mümtazer Türköne'nin anne acısı

MÜMTAZ’ER TÜRKÖNE’NİN ANNE ACISI





Ankara’nın Çubuk İlçesine bağlı Kuruçay köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Köy mezarlığına defnedilen cenazede, yakınları ve dostları Türköne’yi yalnız bırakmadı. Cenazenin toprağa verilmesinden sonra Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Mümtaz’er Türköne, ailesi ve dostları ile hasret giderdi.





Türköne, geniş güvenlik önlemleri altında yakınları ile vedalaşarak tekrar İstanbul’a dönmek için köyden hareket etti. Duygusal anların yaşandığı cenazede Türköne metanetini koruyarak yakınlarına da sabır tavsiye etti.





Uzun süredir tedavi gören Nuriye Türköne biri kız olmak üzere 7 çocuk annesiydi.