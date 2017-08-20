Samanyolu Haber /Gündem / Mümtazer Türköne'nin anne acısı /20 Ağustos 2017 00:52

Mümtazer Türköne'nin anne acısı

Bir yılı aşkın süredir Silivri’de hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan Prof. Dr. Mümtazer Türköne annesini kaybetti. 81 yaşında hayatını kaybeden annesi Nuriye Türköne’nin cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığından alınan izinle korumalar eşliğinde Ankara’ya gelen Türköne, validesine karşı son görevini yerine getirdi.

SHABER3.COM

MÜMTAZ’ER TÜRKÖNE’NİN ANNE ACISI

Ankara’nın Çubuk İlçesine bağlı Kuruçay köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Köy mezarlığına defnedilen cenazede, yakınları ve dostları Türköne’yi yalnız bırakmadı. Cenazenin toprağa verilmesinden sonra Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Mümtaz’er Türköne, ailesi ve dostları ile hasret giderdi.

Türköne, geniş güvenlik önlemleri altında yakınları ile vedalaşarak tekrar İstanbul’a dönmek için köyden hareket etti. Duygusal anların yaşandığı cenazede Türköne metanetini koruyarak yakınlarına da sabır tavsiye etti.

Uzun süredir tedavi gören Nuriye Türköne biri kız olmak üzere 7 çocuk annesiydi.
<< Önceki Haber Mümtazer Türköne'nin anne acısı Sonraki Haber >>

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Almanya'dan Adil Öksüz cevabı

Almanya'dan Adil Öksüz cevabı

İlk defa yayınlandı

İlk defa yayınlandı

Türkiye eğitimde 0 çekti....

Türkiye eğitimde 0 çekti....

Zarrab davası hakimden önemli açıklama

Zarrab davası hakimden önemli açıklama

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Kefalet başvurusuna red

Kefalet başvurusuna red

Büyük İstanbul depremi kapıda

Büyük İstanbul depremi kapıda

Her gün en az 1 çocuk annesiyle cezaevine giriyor

Her gün en az 1 çocuk annesiyle cezaevine giriyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:20:05