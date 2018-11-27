Samanyolu Haber /Dünya / Mülteci aile sınırdışı edilmesin diye: Hollanda’daki kilisede bir aydır ayin var /27 Kasım 2018 18:17

Mülteci aile sınırdışı edilmesin diye: Hollanda’daki kilisede bir aydır ayin var

Hollanda’nın Lahey kentindeki Bethel kilisesinde, 25 Ekim’den bu yana, bir aileyi polis müdahalesi ve sınırdışı işleminden korumak için ayin yapılıyor.

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Quartz’ın haberine göre söz konusu dinsel etkinlik kiliseye sığınan Ermenistanlı Tamrazyan ailesi için sürdürülüyor.


Hollanda yasalarına göre güvenlik güçleri ayin esnasında ibadethanelere giremiyor.

Habere göre siyasi bir kişiliğe sahip ailenin babası Anuş Tamrazyan yaklaşık dokuz sene önce ölüm tehditleri aldığı için Hollanda’ya göç etti. Yedi senelik idari prosedürden sonra sığınma hakkı alsa da, Hollanda hükümeti karara itiraz etti.

Aileye Hollanda’da beş yıl ikamet eden çocuklu ailelere verilen ‘Children’s Pardon’ programından da olumsuz yanıt geldi.

300 din adamı ayinlere destek için geldi
Tüm bu süreçlerin sonunda  ülkeyi terk etmesi yönünde bir bildirim alan beş kişilik aile çareyi kiliseye sığınmakta buldu. Protestanlar Genel Konseyi Başkanı Theo Hettema, cemaatin ‘kilisenin açık kültürlülük ve misafirperverlik’ değerlerine sadık olduğunu göstermek için aileyi kabul ettiklerini açıkladı. Hettama ayrıca, Göçmen Bakanlığı’nın olumlu bir karar vereceği konusunda umutlu olduklarını ve fakat ayinleri sonlandırmayı planlamadıklarını söyledi.

Hettama ayrıca, kasım ayında Ermenistanlı aileye destek amacıyla yüzlerce insanın dayanışma için ibadethaneyi ziyaret ettiğini ve ülkenin dört bin yanından 300  din adamının ayini sürdürmek için kiliseye geldiğini belirtti.

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