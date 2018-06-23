Mühürsüz oy dava sebebi





24 Haziran seçimleri nedeniyle gözler YSK’da. CHP adına Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) görev alan Avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, seçim mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle sandık güvenliği endişesi oluştuğunu ve YSK’nın “yetkisizleştirildiğini” söyledi. “YSK’nın medyada eşit propaganda açısından deve kuşu gibi ne uçabildiğini ne de yük taşıyabildiğini” söyleyen Yakupoğlu, mühürsüz oy zarfı ve oy pusulası konusunda görevi ihmal suçlamasıyla ilgili olarak Sandık Kurulu aleyhine davacı olacaklarının sinyalini verdi. Sandıktan mühürsüz oy pusulası çıkması durumunda bunun gerekçesinin Sandık Tutanak Defteri’ne yazılması gerektiğini hatırlatan Yakupoğlu, inandırıcı, mantıklı bir gerekçe yoksa da mühürsüz oy pusulasının mutlaka geçersiz sayılması gerektiğini söyledi. Yakupoğlu, aksi takdirde mühürsüz oy pusulasını geçerli sayan Sandık Kurulu Başkanı ve üyeleri aleyhine yargı yolunun açılmış olacağını vurguladı. CHP’nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu’nun, 24 Haziran öncesinde Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmeleri özetle şöyle oldu; “CHP olarak yaptığımız incelemelerde YSK’nın yayınlandığı muhtarlık bölgesi askı listeleri ve en son şu anda sandık bölgesi askı listeleri haline geldi. Seçmen listelerinde herhangi bir mükerrer seçmen kaydına rastlamadık. Ancak 17 bine yakın ilk kez uygulanan seyyar sandık uygulamamız var.





25 bin kişiye yakın ölü seçmen var





Seyyar sandık seçmenlerinin hem normalde kayıtlı oldukları sandıklarda hem de oy kullanacakları seyyar sandıklarda kayıtları var. Dolayısıyla seyyar sandık seçmenlerine iki kez seçmen bilgi kağıdı gidebilir. Bu durum dışında seçmen askı listesi yayınladıktan sonra cezaî hüküm alanlar var. Bir de 25.000 kişiye yakın ölü seçmen var. Toplam olarak 45.000 kişi söz konusu. İsimleri artık seyyar seçmen kütüğüne girmiş olanlar ile ölmüş veya hükümlüler için sandık seçmen listelerinde isimleri karşısındaki imza hanelerine ‘oy kullanamaz’ şerhi işlendi. Benim bütün seçmenlerimizden ve siyasi partilerden dikkat edilmesini istediğim şudur eğer oy kullanmak için gelen seçmen ismi karşısında ‘oy kullanamaz’ şerhi var ise kesinlikle o seçmen oy kullanamaz. O seçmen elinde bir seçmen bilgi kağıdı olsa da oy kullanamaz. Seçim güvenliğinde birinci aşama budur.





Mükerrer oy kullanmak suçtur ve 5 yıla kadar hapis cezası var





İlçe Seçim Kurulu’nca 142 görev kâğıdı ile görevlendirilmiş kişiler ise, sandık listesine el yazısıyla ek yapılarak oy kullanabilecektir. Ancak o kişiler oy kullandıklarında ilgili sandık kurulu, aslî sandığına o şahsın oy kullanmış olduğunu bildirmek zorundadır. Seçmenler, bu görevli kişilere ilişkin durumu ise siyasi partili bina sorumlusuna iletirse bunun kontrolü de yapılacaktır. Mükerrer oy kullanmaya asla kalkışılmamalı. Çünkü mükerrer oy kullanmak suçtur ve 5 yıla kadar hapis cezası var.”