Muhterem Nur'dan Müslüm filminin yapımcısına suç duyurusu

İstanbul'da bir otelde 8 Ocak günü Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyileri ödül töreninde yapılan açık artırmada, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in yüzük ve gömleğinin açık artırmayla satılması üzerine eşi Muhterem Nur savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avukatı Bahar Can Milli ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Muhterem Nur şikayet dilekçesinde, "Eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün sahte olduğunu ve satışa çıkarılarak hem kamuoyunun, hem satın alanların, hem de şahsının aldatıldığını" belirtti.





Yapımcı Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan şikayette bulunan Nur savcıya verdiği ifadesinde, "Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü olduğu iddia edilerek açık artırma ile satılan yüzük şu an benim parmağımdadır ve ölene dek çıkmayacaktır. Gömlek ise Şanlıurfa'da müzededir" dedi.



