Samanyolu Haber /Gündem / Muhtara 'cumhurbaşkanlığı' tutuklaması /18 Ağustos 2019 12:57

Muhtara 'cumhurbaşkanlığı' tutuklaması

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yol kontrolü yapan jandarmaya direnip, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı.

SHABER3.COM

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yol kontrolü yapan jandarmaya direnip, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen muhtar ile yanındaki arkadaşı tutuklandı.

Kadirli-Kozan kara yolunda yol denetimi yapan jandarma ekipleri, Süleyman Y. idaresindeki 38 LJ 648 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücü ve otomobilde bulunan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam köyünün muhtarı Mustafa U. ile jandarma personeli arasında alkol kontrolü yapılmak istenmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sırasında görevlilere direndiği ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar ile jandarmaya mukavemette bulunduğu ileri sürülen Süleyman Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden muhtar Mustafa U.  "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarından, Süleyman Y. ise "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasından tutuklandı.
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