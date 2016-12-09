Samanyolu Haber /Ekonomi / Muhtar Kent CEO'luğu bırakıyor /09 Aralık 2016 17:53

Muhtar Kent CEO'luğu bırakıyor

Coca Cola CEO’su Muhtar Kent mayıs ayında görevini bırakacak. Muhtar Kent 8 yıldır Coca Cola CEO'luğu görevini sürdürüyordu. Kent'in ayrılığıyla ilgili Coca-Cola'dan açıklama yapıldı.

Muhtar Kent CEO'luğu bırakıyor

Coca-Cola bugün yaptığı açıklamayla Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Muhtar Kent’in şirketin üst yönetimi planlamasına ilişkin yaptığı öneriyi Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile kabul ettiğini duyurdu.

MUHTAR KENT YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni yapıda halen şirketin Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) görevini yürütmekte olan James Quincey, İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini üstlenirken, Muhtar Kent Yönetim Kurulu Başkanı olarak  Coca-Cola Şirketi’ndeki görevine devam edecek.

Şirketin uzun dönemli büyümesini yönetmek için üst yönetimdeki devir teslimini çok iyi planlanmak gerektiğini ifade eden Kent, “İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca, yöneticilerin görev değişiklikleri konularında, Yönetim Geliştirme Komitesi ve Yönetim Kurulu’yla birlikte çalıştım. James Quincey’nin şirketimizin yeni CEO’su olarak göreve hazır olduğuna ve tüm Coca-Cola Sistemi için en doğru isim olduğuna inanıyoruz” dedi.
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