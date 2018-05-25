Yeni Çağ Gazetesinin haberine göre AKP Ankara birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, Muhsin Yazıcıoğlu davasının avukatı ve BBP Elazığ eski İl Başkanı Av. Selami Ekici'den çok sert tepki geldi.17 BBP milletvekili adayının içerisinden sadece genel başkan Mustafa Destici’nin seçilebilecek yerden adaylık verildiğini belirten Ekici, “Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu döneminde de ittifaklar yapıldı. Ama bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle ittifakların meşru hale geldi kendi amblemiyle seçimlere girebilme imkânına oluştu





."TABANI DİNLEMEDİ"





Biz özellikle genel merkeze parti kendi amblemiyle seçimlere girsin bu Cumhur ittifakı ya da Millet ittifakı da olabilir ama netice itibariyle Büyük Birlik Partisi kendi amblemiyle girsin diye görüş bildirdik tabanın büyük kısmı da bu yönde görüş bildirdi. Ama maalesef bugün gerek Genel Başkan Sayın Destici ve divandaki bir kısım arkadaşlar milletvekili çıkaramayız endişesiyle bu fikre karşı çıktılar.Netice itibariyle bu 17 arkadaş genel başkan Mustafa Destici’nin görüşü de Ak Parti listelerinden seçimlere girmek oldu. Tabi bunu yaparken de tabana en az beş tane garanti yer, yedi sekiz tane bıçak sırtı olan yerler, beş on tane yerde ise eğer HDP’nin barajı altı kalması durumunda seçilecek olan yerler verildi.Netice itibariyle Ak Parti ya da Cumhur ittifakının başarısı durumunda Büyük Birlik Partisi grup kurabilecek diye tabana öyle söyleyip bizler böyle ikna etmeye çalıştılar. Ama bu son dönemde gördük ki Büyük Birlik Partisi sadece seçilebilecek noktada bir kişi var oda Genel Başkan Mustafa Destici’’ dedi.





DESTİCİ BBP’Yİ PAZARLADI’’





Destici’nin şahsi ihtirasları sonucunda Büyük Birlik Partisi'ni pazarladığını söyleyen Selami Ekici, “Bu demek oluyor ki Mustafa Desteci Büyük Birlik Partisini netice itibariyle şahsi ihtirasları için pazarlamıştır arkadaşların sırtına basmıştır. 17 arkadaşı ırgat niyetiyle Büyük Birlik Partisini Ak Partinin oy toplama noktasına itmiştir.Özellikle bunu belirtmek istiyorum Sivas gibi hareketin söğütü dediğimiz bir şehirde Muhsin Yazıcıoğlu’nun memleketinden Büyük Birlik Partisi adayının beşinci sıraya konulmasını bize kimse izah edemez. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Tüm arkadaşlarımız bu noktada tepkilidir bizim hareketimiz her ne kadar kamuoyunda bu konuları tartışmasa da taban bizim gibi düşünüyor.Netice itibariyle Büyük Birlik Partisinin tabanı, Alperenler genel başkan Destici ve yönetiminin bu hareket tarzını yüzde 90 oranında kabul etmediğini ifade etmek istiyorum.’’ ifadelerini kullandı.



