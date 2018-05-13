Muharrem İnce'den Yerkel vaadi

İnce Soma maden kazasında hafızalara kazınan 'tekme atma' olayı ile ilgili olarak "O tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim" diye konuştu.





Manisa'da çam festivaline katılan İnce, maden kazasında 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma ilçesine de uğradı. Soma'nın 4. yılı sebebiyle kısa bir konuşma yapan İnce, “Asla intikam ve rövanş peşinde değilim ama o tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim. Bir evde anne varsa önce bayat ekmek yenir, bir evde anne yoksa taze ekmek bayat gelir. Annelerimiz için çalışacağız.” dedi.