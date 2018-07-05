Muharrem İnce'den Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'a jet yanıt

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı İnce, CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun toplantısının ardından Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından yapılan “Gündemimizde kurultay yok” açıklamasının ardından “Ben siyasetçiyim, acele etmeyin” yorumunda bulundu.







Seçim sonrası başlattığı teşekkür gezilerinin bugünkü durağı olan Kırklareli’de bulunan İnce, gazetecilerin CHP MYK toplantısına dair sorularına detaylı yanıt vermedi. Medya yoluyla CHP Genel Merkezi’ne cevap vermeyeceğini söyleyen İnce, ısrarlı sorular üzerine, “Ben siyasetçiyim, acele etmeyin. Şu ana kadar 37 ilden bana destek açıklaması geldi” dedi.





Tezcan, “Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur. Tam mutabakatla genel başkanın yanındayız” açıklamasında bulunmuştu.