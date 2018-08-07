Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce'den kurultay açıklaması /07 Ağustos 2018 17:29

Muharrem İnce'den kurultay açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, partisindeki kurultay tartışmaları hakkında Twitter'dan açıklama yaptı.

SHABER3.COM

CHP’de haftalardır sonucunun ne olacağı beklenen kurultay tartışmalarında resmi olarak son nokta kondu. İmzaları inceleyen genel merkez muhaliflerin geçerli imza sayısının 569’da kaldığını bildirdi. Buna göre, muhalifler olağanüstü kurultay için 622’yi bulamazken, yakın zamanda kurultay olmayacağı netleşti.

Muharrem İnce, kurultay sürecine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. İnce, "CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.
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