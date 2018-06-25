Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce'den ilk açıklama 'Seçim sonuçlarını kabul ediyorum' /25 Haziran 2018 12:40

Muharrem İnce'den ilk açıklama 'Seçim sonuçlarını kabul ediyorum'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dünkü seçimlerin ardından CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonrası canlı yayında açıklama yaptı. İnce, "Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK’nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum" dedi.

İnce tehdit iddialarıyla ilgili de "Kimse beni tehdit etmedi. Tehdit edecek adam da yeryüzüne gelmedi" dedi.       

İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

- 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi, hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. Bunun için uğraşacağım. Sayın Erdoğan bugünden sonra lütfen AK Parti genel başkanı gibi davranmayınız. Artık hepimizin cumhurbaşkanı olun, herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım.

- Bizim tutanaklarımız ile YSK' nın tutanakları arasında  anlamlı bir farklılık yoktur" 

- Türkiye demokratik bağlarla bağını koparmıştır. Parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. 

- Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştuk. Yüzyüze gelmedik geleceğiz tabi.

-  Eldeki tutanaklara göre yenilmişseniz yenilmişsinizdir. Açık ara bir durum var. Bunu kabul etmeyeceksiniz de neyi kabul edeceksiniz galip gelmiştir yapılacak birşey yoktur.  Erdoğan' ı kutlarım tabi. Galip geldiğinde kutlamayacaksanız yarışa girmeyeceksin. 41 sene sonra 30 barajını aşan bir Muharrem İnce siyasetten silinir mi?   devam mı eder. 50 günlük kampanyada 41 yılık 30 barajını açtık.

- İlk turda hedefim %35'ti. 35'i geçersim ikinci turda bu seçimi alırım diyordum. Ben İYİ parti ve HDP'nin de 12 bandında; Saadet'in de 3 bandında alacağını öngörüyordum. Tahminlerim altında aldılar.
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