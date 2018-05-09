Muharrem İnce yarım saat konuştu; CNN Türk üç kez yayını kesti!

CNN Türk, İnce'nin İstanbul Boğazı'ndaki 1. Köprü'nün Süleyman Demirel, 2. Köprü'nün Turgut Özal, 3. Tayyip Erdoğan, 4. köprünün de kendisinin yapacağını söylediği sırada yayını kesti. İnce'nin konuşmasını yaklaşık iki dakika canlı yayınladıktan sonra canlı yayından çıkan CNN Türk, bir kaç dakika sonra tekrar yayına girdi. İnce'nin "Dünya beşten büyüktür. Doğru. Türkiye de senden büyüktür" sözlerinin ardından CNN Türk yine yayını kesti. Bir süre sonra tekrar mitingi canlı vermeye başlayan CNN Türk daha sonra reklam arası vererek İnce'nin konuşmasını yarıda kesti.





'16 YILDIR İKTİDARDASIN, MANİFESTO YAYINLAYAMAZSIN'



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ince İnce, Edirne Cezaevi'nde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra kentte düzenlenen mitinge katıldı. İnce'ye mitingde CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener eşlik etti.



Mitingde konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'da görüşeceklerini söyledi. "Şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim" diyen İnce, Erdoğan'ın manifesto açıklamasını eleştirdi: "Manifesto bir gelecek bildirisidir. Sen 16 yıldır iktidardasın, manifesto yayınlayamazsın. Ben yayınlarım." dedi.



'BENİM DERDİM UZLAŞMAK, BERABER YAŞAMAK'



Sputnik'in haberine göre İnce'nin mitingdeki açıklamalarından satır başları şöyle:



Er meydanında palavra yok, er meydanında birinin elini bağlamak yok. Televizyonları, uçakları, örtülü ödeneği eline al; çıkın karşıma. Ben öyle yapmadım, gittim makamlarına başarılar diledim. Şimdi, az önce cevap geldi. Sayın Erdoğan bu akşam 21:00'da kabul edeceklermiş. Şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim. Benim derdim Türkiye, benim derdim uzlaşmak. Beraber yaşamak. Sen ben yok, ayrı gayrı yok.



'BEN GARİBAN OLUYORUM DA SEN NASIL ZENGİN OLDUN O MAAŞLA?'



Bizim çılgın projemiz var diyor. Nedir o, Kanal İstanbul. Ya bundan 40-50 sene önce ilk köprüyü Demirel, ikinciyi Özal, üçüncüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de gelir İnce yapar. Ne olacak. Benim en çılgın projem huzur içinde, barış içinde yaşamak. Dün Erdoğan, 'Gariban aday' diyor; neredeyse aynı maaşı alıyoruz, ben gariban oluyorum da sen nasıl zengin oldun o maaşla? Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.



Sayın Erdoğan diyor ki; tek dertleri beni indirmek. Benim senle bir derdim yok. Benim derdim Türkiye. Sen indiğinde dolar inecekse, sen indiğinde euro inecekse, faiz inecekse, mazot inecekse, benzin inecekse ben be kardeşim sen de. Ne olacak yani? Sen 80 milyondan daha mı değerlisin? Dünya 5'ten büyük diyordun kutluyorum, arkandayım. Ama Türkiye de senden büyüktür.



'O ÜNİVERSİTELERİ BÖLDÜRMEYECEĞİM'



Manifesto yayımladı. Gelecek bildirgesidir manifesto. Sen 16 yıldır iktidardasın. Sen gelecek bildirgesi yayımlayamazsın. Manifestoyu ben yayımlarım. Sen iflas etmenin, günah çıkarmanın belgesini yayımlarsın.



Camileri, sendikaları, gıdaları, okulları, medyayı böldüler. Şehitleri böldüler şehitleri. Cudi'de şehit olursan başka para, Afrin'de şehit olursan başka para. Şimdi de üniversiteleri bölüyorlar, ama o üniversiteleri böldürmeyeceğim.



Birileri beni kandırmayacak, ben de milletimi kandırmayacağım. İİnce eleyip, sık dokuyacağız. Emin olun, ben konuştukça, yakında bunlar ince hastalığa yakalanırlar.



'MÜNAFIK, KAFİRLİKTEN SONRA GELİR İSLAM'DA'



'Bana oy verin, vermeyen münafıktır' diyor. Münafık, kafirlikten sonra gelir İslam'da. Ben de diyorum ki, oy vermeyin münafık olmazsınız.



Kendi uydusunu yapan bir ülkeyi konuşacağız. Emeklilere 1000'er TL verildi. Ne güzel yaptı hükümetimiz, kutluyorum. 19 Mayıs'ta gençlik, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu vereceğiz. 500'er lira geri ödemesiz. Hiçbir sınavdan ücret alınmayacak.



Soruyor, parayı nereden bulacaksın. E sarayın ışıklarını kısacağım. 6 ay süreyle halka açık olacak. Ben Çankaya Köşkü'ne gideceğim, Atatürk'ün mekanına. O saray da milletin parasıyla yapıldı, onu da bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim.



'TAMAM VAR YA, BU İŞİ BİTİRECEK BU TAMAM'



Gençlerin kıvrak zekasına bayılıyorum. Geçen gün Balıkesir'e gittim, eşim Balıkesirli. Şöyle yazmışlar: Sarayı hemen boşalt, Yalova'dan eniştem gelecek. Espiri var ama beğenmedim. Ama şunu beğendim: Sarayı hemen boşalt, 25'inde öğrenciler kayda gelecek.



Kadınlar, sizinle birlikte gerçekleştireceğiz bu sessiz devrimi. Kapı kapı gezmeye var mısınız? Tamam mı? 'Tamam' var ya; bu işi bitirecek bu tamam. Bu iş bitti.



'İKİ KEZ KILIÇDAROĞLU'NA RAKİP OLDUM, İKİSİNDE DE KAYBETTİM'



2002'de Sayın Erdoğan milletvekili olamadı. Başbakan Abdullah Gül oldu. 2003'ün martında Erdoğan milletvekili olunca geldi, Sayın Gül dedi ki, "Buyrun genelbaşkanım koltuk sizindir" dedi. Evinin önüne helikopterle Genelkurmay Başkanı'nı gönderdi. Kaddafi'ye kardeşim dedi, linç edildi. Esad'a kardeşim dedi, şimdi konuşmuyor. Gül'e kardeşim dedi, konuşmuyor. Niye, kendisine karşı aday olacak diye. Ben Kılıçdaroğlu'na iki kez rakip oldum, ikisinde de kaybettim. N'olacak şimdi küsecek miyim? O ne dedi, adayımızsın dedi.



4 arkadaşımın adı geçiyordu, dördümüzden biri aday olacaktı. Bak bugün geldik buraya, dördümüz de buradayız. Erdoğan, Gül'le birlikte sahneye çıkabilir mi, çıkamaz. Neden, herkesi kırdı döktü çünkü. Biz şimdi beraber yaşamaya geliyoruz beraber.



'BAŞÖRTÜNÜ NEREDE İSTİYORSAN ORADA TAK, SİYASETİN SICAK MESELESİ YAPMA'



Bu dönemde hiç merak etmeyin. Ergene'nin sularını mavi akıtacağız. Huzur içinde bir ülke olacak. Muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum. Başörtüsünü nerede istiyorsan orada tak. Bunu siyasetin sıcak meselesi yapma.







