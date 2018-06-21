CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TÜSİAD'ı ziyaret etti.





TÜSİAD'ın Tepebaşı'ndaki genel merkezine gelen İnce, Başkan Erol Bilecik tarafından karşılandı.





İnce'ye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.





İnce, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "TÜSİAD Türkiye’nin zenginleri, isteselerdi saray yaparlardı binayı gördüm. Anlatmak istediğim bu. Geleneksel yapıyı korumak. Anlatmak istediğim bu. Bu ülkeyi kalkındırır ötesi görgüsüzlüktür" dedi.





İnce, konuşmasında Türkiye'yi yerli ve yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline gelmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin seçimler öncesi ilkleri yaşıdığını bildiren İnce, "İlk kez soğan, doları geçti. Soğan kuru, dolar kurunu geçmişsse yangın var demektir. Bu yangın varken iş dünyasıyla dertleşmek çok doğru bir iş olur" diye konuştu.





"Türkiye'nin ekonomisi kırılgan, ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmeye demokrasiden başlayacağız" diyen İnce, demokrasisi düzgün işlemeyen, hukuk devleti olmayan, mahkemeleri bağımsız olmayan Türkiye'nin güven veremeyeceğini belirtti.





BİLECİK'TEN AÇIKLAMA





TÜSİAD Başkanı Bilecik ise, toplumda, sokakta konuşulan konunun ekonomi olduğunu kaydederek "Cumhurbaşkanı adaylarımızın gündemlerinde de doğal olarak ekonomi konuşuluyor. Ekonomide yaşanan sıkıntıları, getirilecek çözümleri, ekonomi politikaları, bugün Sayın İnce ile yapacağımız istişare konularının başında geliyor" diye konuştu.





TÜSİAD Başkanı, ekonominin yanısıra yüksek demokratik standartları, hukukun üstünlüğü, dış ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi pek çok konuda istişarelerde bulunacaklarını söyledi.