Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olur mu?

Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk'e konuşan İnce'nin gündeminde belediye başkanlığı yok. İnce, “Ben gelecek seçimde cumhurbaşkanı adayı olacağım” dedi ve iddialı konuştu. İnce, kurultay tartışmalarına da değindi ve istifayı düşünen partililere “Sakın yapmayın” diye seslendi. İşte CHP'li Muharrem İnce'nin o sözleri:







‘YENİ BİR DURUM VAR'





– Türkiye'de yeni bir durum var. Başbakanlık makamı yok. Cumhurbaşkanlığı makamı var. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Genel başkanının amacı da cumhurbaşkanı olmaktır.





– Böyle olmuyorsa bir hata, eksiklik vardır. Ben 51 günlük bir adaylık yaşadım. 51 günde bir şeyleri başarabildik. Ancak amacımıza ulaşamadık. Hazırlanmak için daha uzun süreye ihtiyacımız var. 13 vilayete zaman olmadığı için gidemedim.





– Beklentimi merak edenlere açıklıyorum: Önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Kazanacağıma yürekten inanıyorum. İddialı söylüyorum: Kazanamazsam çekilirim.





‘ZAMAN KAYBI OLUR'





– Bu hazırlığı uzun vadede yapabilmem için CHP'nin genel başkanı olup partiyi de buna hazırlamam lazım. Beklentim bu. Ama ben önümüzdeki seçimin 5 yıl sonra değil, daha erken olacağına inanıyorum.









– Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacaksa, devam etmelidir görevine. Olmayacaksa koltukta kalmakta ısrar etmesinin bir anlamı yok. Zaman kaybına gerek yok. Benim beklentim cumhurbaşkanı adayı olmak. Onun için parti bana bu görevi verirse kendimi de partiyi de buna hazırlarım. Koltuk derdinde değilim.





‘ÖRGÜTE SORACAĞIM'





– Şunu da yaparım: CHP Genel Başkanı olarak cumhurbaşkanı aday adayı olurum, başka arkadaşlarımın da önünü kapamam. Yani, örgütün önüne sandığı koyarım. Bu parti üyesi ya da başkası olur. En yüksek oyu alan iki kişiden birisini meclis grubu aday gösterir.





– Yerel seçimde Muharrem İnce ne yapacak? Ne yapağım. Cumhurbaşkanlığı adaylığımdan daha fazla çalışacağım kazanmamız için. Çünkü ben partiliyim. Genel merkez imkanlarını kullandırırsa onun imkanlarıyla, kullandırmazsa kendi imkanlarımla çalışacağım.





– Ama bu genel merkez yapısının Türkiye derdi olmadığını düşünüyorum. Yerel adayları belirlerken de yine objektif olacaklarına inanmıyorum ve bunu görüyorum.





‘YANLIŞ YAPIYORLAR'





– 15 yaşından beri bu partide mücadele ediyorum. Bir adaya karşı çıkarım ama aday olduktan sonra bütün eleştirileri bir kenara atarım. Şimdiden kimleri aday yapacaklarının bazılarını biliyorum. Yanlış yapıyorlar.





– Son olarak şunu söylüyorum: Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Gündemimde belediye başkanlığı adaylığı yok. Belediye başkan adaylığım diye bir konum yok.