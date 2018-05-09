Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret etti /09 Mayıs 2018 14:44

Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'la görüştü. 1 saatlik görüşmenin ardından soruları yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da yarın görüşeceğini söyledi.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı’nda saat 16.00’da düzenleyeceği miting için kente geldi. Kara yoluyla kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giderek, burada tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Muharrem İnce’nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

İnce, görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş’ı ziyaretinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü söyledi. Görüşmeye ilişkin açıklamasını bugün Edirne’de düzenleneceği mitingde söyleyeceğini kaydden İnce, “Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum” dedi.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME YARIN

Kendisinin randevu talebiyle ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamından dün geri dönüş yapıldığını ve bugün için bir saat verildiğini de belirten İnce, “Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşmedi bu görüşme. Sanırım yarın (perşembe) görüşeceğiz” dedi.

Demirtaş, 4 Kasım 2016 gününden beri tutuklu bulunuyor.
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