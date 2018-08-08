Samanyolu Haber /Gündem / Muhaliflerin hedefindeki Tezcan istifasını verdi /08 Ağustos 2018 21:19

Muhaliflerin hedefindeki Tezcan istifasını verdi

Olağanüstü Kurultay tartışmaları sürerken toplanan CHP MYK'de Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı'ndan bazı isimler istifalarını verdi.

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Muhaliflerin hedefindeki isim olan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan istifa eden ilk isim oldu. Toplantıda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na “Vereceğiniz her türlü göreve hazırım” diyen Tezcan’a, CHP liderinin teşekkür ettiği öğrenildi. Hem kurultay tartışmalarında hem de Eren Erdem’in tutuklandığı dönemde yapmış olduğu açıklamalarla ismi yıpranan Tezcan’ın yeni MYK’de yer almayacağı kulislerde konuşuluyor.

MUHARREM ERKEK VE HALUK KOÇ DA İSİTİFA ETTİ

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de istifasını veren isimler arasında yer aldı. Erkek'in, Tüzük Kurultayı döneminde tartışmalara neden olması nedeniyle istifasını sunduğu öğrenildi. Koç ve Erkek’in Kılıçdaroğlu’a "Her türlü göreve hazırız" dediği öğrenildi.

Yine Adil Seçim Platformu ile eleştirilerin odağında olan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in yeni MYK’de yer almayacağı belirtilirken, Adıgüzel kritik toplantıda hiç söz almadığı öğrenildi. 

KILIÇDAROĞLU’NA İNCE ELEŞTİRİSİ

İstifaların yanı sıra olağanüstü kurultay tartışmaları da MYK toplantısının gündemine geldi. MYK üyeleri bu tartışmaların partiyi yıprattığını söylerken, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı yapılırken kendilerine sorulmamış olmasını eleştirdi. Partinin yıpranmasında sorumluluğu olan kişiler hakkında disiplin mekanizmasının işletilmemesine tepki gösterdiler.

GERGİN MYK

MYK üyelerinin, Kılıçdaroğlu’nu atılması gereken adımları hızlı atmamakla eleştirdiği öğrenilirken, toplantının gergin bir havada gerçekleştiği ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU HİÇ KONUŞMADI

Bu eleştirilere karşın Genel Başkan Kılıçdaroğlu hiç konuşmadı. Toplantı sonunda Kılıçdaroğlu’nun herkese yeni görev dağılımı için teşekkür ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği yeni MYK üyeleri ile ilgili toplantıda fikir alışverişi yapmaması da dikkat çekti. 

YENİ MYK LİSTESİ PM’YE SUNULACAK

Şimdi gözler Perşembe günü toplanacak Parti Meclisi toplantısında. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK listesini öncelikle Parti Meclisi üyelerine sunması bekleniyor. 

TEZCAN’IN YERİNE KİM GELECEK?

Bülent Tezcan’ın yerine gelecek ismin kim olacağı da konuşulanlar arasında. Kulislerde Tezcan’ın yerine partinin muhalif isimlerinden Haluk Pekşen’in ismi geçiyor. Avukat Haluk Pekşen, aynı zamanda partinin hukuk işlerinden sorumlu olacak. Pekşen hem olağanüstü kurultay imzacılarından hem de Genel Merkez’de Kılıçdaroğlu’nu eleştiren isimlerden biriydi. Pekşen’in Ssözcülüğe getirilmesi, Kılıçdaroğlu’nun muhaliflere uzattığı zeytin dalı olarak değerlendiriliyor. Orhan Sarıbal, Gökhan Zeybek, Hakkı Süha Okay, Oğuz Kaan Salıcı, Yüksel Taşkın’ın da yeni MYK’de yer alması bekleniyor.
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