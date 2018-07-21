Samanyolu Haber /Gündem / Muhalifler ile Genel Merkez arasında tartışma büyüyor /21 Temmuz 2018 22:27

Muhalifler ile Genel Merkez arasında tartışma büyüyor

Olağanüstü kurultay çağrısı yapan ekipte bulunan CHP'li Tüzün: 10 gün beklesinler, yazılı kuralların gereğini yapacağız

SHABER3.COM

Olağanüstü kurultay çağrısı yapan ekipte yer alan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in "604 imza genel merkezimize sunulmadı" açıklamasınına ilişkin  "Genel Merkez yetkililerimizin bu kadar takibe almalarının bir anlamı yok, 10 gün beklesinler sonucu itibarıyla tüzüğümüzdeki yazılı kurallar gereğince gereğini yapacağız" dedi.

Olağanüstü kurultay için ‘çağrı grubunun’ sözcülerinden Tüzün, ANKA’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Biz imzalarda salt çoğunluğu sağlasak da günü bekleyeceğiz yani 635’te müracaat edeceğiz diye bir kural yok, 735’te de müracaat edebiliriz. Genel Merkez yetkililerimizin bu kadar takibe almalarının bir anlamı yok, 10 gün beklesinler sonucu itibarıyla tüzüğümüzdeki yazılı kurallar gereğince gereğini yapacağız.

Tüzüğün verdiği süreyi ve kurultay delegelerimizin noter ıslaklı imzalı beyannameleri gelinceye kadar takip edeceğiz, sayının salt çoğunluk olması yeterli olacaktır belki ama salt çoğunluğu geçecek sayıyı da bekleyeceğiz. Günü dolduğunda Genel Merkezimizin yetkililerine teslim edeceğiz.”

CHP Genel Başkanı Muharrem Erek, bugün Genel Merkez'de düzenlediği açıklamada "Salat çoğunluğa yakın bir irade oluşmuşsa artık partimizi, örgütlerimizi, delegelerimizi bu tartışmanın içerisinden çıkartıp gereğini yapalım dedik ama bugün 11.00 itibariyle şu ana kadar herhangi bir belge veya 604 imza genel merkezimize sunulmadı" dedi.

CHP tüzüğüne göre, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren yeter sayıda imzanın toplanması için 15 günlük süre bulunuyor. İmza süreci, 16 Temmuz Pazartesi günü başlatılmıştı. 

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