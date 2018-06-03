Muhalefetin reytingleri Erdoğan’ın ayarını bozmuş....













Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hem mitingler de hem de çıktığı TV programlarında önceki yıllara oranla ciddi bir düşüş yaşıyor. CHP adayı Muharrem İnce ise Habertürk TV’dek son canlı yayınında reyting rekoru kırdı.





Erdoğan, Saadet adayı Temel Karamollaoğlu’nu dahi geçemedi son olarak. Kulislere yansıyan bilgilere göre AKP lideri bu durumdan epey rahatsız.





Gazete Duvar’da yer alan habere göre, İnce’nin önce CNN Türk, ardından da Habertürk’te konuk olduğu canlı yayınların Survivor’ı da geride bırakarak reyting rekorları kırması, Erdoğan’ı sinirlendirmiş.





Erdoğan’ın yakın çevresine kendi çıktığı yayınların reytinginin İnce’nin gerisinde kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öne sürülürken medya geri kalan adaylara kendi ifadeleriyle adeta ambargo uyguluyor.





Ancak burada bir esneme olması söz konusu. Zira İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 5 Haziran Salı günü akşamı Habertürk’te Fatih Altaylı’nın Teke Tek programına konuk olacak, bir sonraki gün yani 6 Haziran Çarşamba da FOX TV’nin yayınına katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 5 Haziran Salı günü CNN Türk’ün canlı yayın konuğu…





HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen seçim bölgesinde yapacağı mitinge katılımı arttırmak için sosyal medya hesabından “Cumhur ittifakı ile ilgili Kars fıkrasını dinlemek istiyorsanız 13.00’de Cumhuriyet meydanına bekliyoruz” çağrısı yaptı.





Miting meydanına fıkrayı dinlemek için giden oldu mu bilmiyoruz ama Bilgen de şiddetli yağmur altında gerçekleşen mitingde söz verdiği fıkrayı anlatacak imkân bulamadı. Böyle olunca fıkra partinin akşam verdiği iftar yemeğine kaldı. İftarın hemen ardından mikrofonu eline alan Bilgen söz verdiği Kars fıkrasını şöyle anlattı:





“Birisi Kars’a alışverişe gelmiş ve buranın meşhur yiyeceklerinden kuru kayısı almış. Eve gidince bakmış kayısının içinde kurt var. Bu duruma kızan vatandaş öfkeyle satıcının yanına gitmiş. Esnafın mahcup olup utanacağını, kurtlu kayısı yerine yenisini ya da başka bir şey vereceğini düşünmüş. Ama esnaf son derece pişkin ve kendinden emin ‘Ne bekliyordun içinden renkli televizyon mu çıkacaktı!’ demiş.”





Bugün ülkeyi yönetenlerin ne çıkacağı belli isimler olduğunu söyleyen Bilgen, kurtlu kayısı fıkrasından yola çıkarak şu mesajı verdi: “Cumhur İttifakı için verilecek oylar için söylüyorum. Siz oyu kime, neden verirseniz verin Meclis’te kurt çıkabilir. Kayısıdaki kurttan da Meclis’teki kurttan da uzak durmak lazım. Bizim oylarımız Samsun’da ‘burası Kürtlere mezar olacak’ diyenler, Antalya’da partili arkadaşlarımızı linç etmeye çalışanlar için vesile olmamalı.”



