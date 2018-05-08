Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefete yer vermeyen TRT'ye suç duyurusu /08 Mayıs 2018 09:18

Muhalefete yer vermeyen TRT'ye suç duyurusu

Türkiye, 24 Haziran'daki seçimlere hazırlanırken medyaya tepkiler gün geçtikçe yükseliyor. Bazı özel televizyonların muhalefetin adaylarına yer vermemesi tepki görürken, devlet televizyonu olan TRT hakkında da aynı konuda suç duyurusu yapıldı.

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Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, İsmail Saygılı isimli vatandaş, TRT’de cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener ve Muharrem İnce’ye yer verilmediğini belirterek hak kaybına uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapan İsmail Saygılı, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

 “Türkiye Radyo Televizyon kurumu bir kamu kurumu basın yayım organıdır. Basın demokratik toplumlarda dördündü kuvvettir. TRT Halkın ortak sesi ve yöneticilerin gözü kulağıdır. Kamu kurumu olması nedeniyle kanun, tüm halkımızın vergileriyle ve her vatandaşın tükettiği elektrik bedeli üzerinden gelir sağlamaktadır. Hem kanun hem de icra cebir vergi nedeniyle TRT, her haber ve yayımlarında 80 milyon vatandaşa karşı sorumludur. Bir yurttaş olarak ben, TRT'nin Cumhurbaşkanı adaylarının mitinglerine ve basın toplantılarına yer vermemesi nedeniyle hak kaybına uğramaktayım.
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