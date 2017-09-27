Muhalefet TRT'de propaganda konuşması yapamayacak

Mevcut durumda seçime giren tüm siyasi partiler, TRT’de propaganda yapabiliyor.

Özel kanallara cezanın önü kapanacak







Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın kulis haberine göre hükümet, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasa ve Milletvekili Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kapsamında televizyonlarda propaganda düzenlemesini de mercek altına aldı.





Söz konusu düzenlemenin seçim mevzuatından çıkarılması planlanıyor. Böylece, özel televizyonların seçim dönemlerinde iktidar temsilcileri dışındaki siyasi partilere söz hakkı vermediği gerekçesiyle yapılan şikâyetler doğrultusunda ceza almasının da önüne geçilmiş olacak.





YSK’nın yetkisi RTÜK’e





687 Sayılı KHK’da, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun 149/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştı. Bu madde, eşitlik ilkesini de içeren esaslara aykırı olarak yayın yapan özel televizyon ve radyolara yayın durdurma ve para cezaları verilmesini öngörüyordu.





Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), ‘anket yasağı’na uymayan özel radyo ve televizyonlara yaptırım uygulama yetkisi elinden alınmış ve RTÜK’e verilmişti.