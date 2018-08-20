Muhalefet partileri erken yerel seçim için ne diyor ?

AKP'de yeni sistemin ilk kongresi gerçekleşirken AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Yerel seçimler öne çekilebilir mi?" sorusuna belli tarihleri işaret ederek yanıt verdi.





Kaya, "Ekim, kasım gibi veya eylül, ekim, kasım gibi olması gerekir" ifadesini kullanırken gözlerin çevrildiği muhalefetten “Hayır” cevabı verecekleri yolunda ilk mesaj geldi.







Yerel seçimin erkene alınabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor ve referandumlu değişiklik için 360, referandumsuz değişiklik için de 400 oya ihtiyaç var.





TBMM’de 291 sandalyesi olan AKP ile 50 milletvekili bulunan MHP’nin toplam sayısı değişikliğe yetmiyor.





Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, CHP’nin ret oyu vereceği belirtiliyor.





HDP’nin ise seçimin erkene alınmasına taraftar olduğu kaydediliyor. Buna gerekçe ise HDP’nin kazandığı çoğu belediyenin kayyum eline geçmiş olması...





Ancak MHP’nin, HDP desteği ile anayasa değişikliği yapılmasından yana olmadığı herkesçe biliniyor.





Sözcü’nün aktardığına göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gece gazetecilerle yediği yemekte, “Erken yerel seçime karşıyız, anayasa değişikliği gelirse kesin olarak ret veririz. Seçimler Mart 2019’da zamanında yapılmalı” mesajını verdi.





CHP’nin yerel seçim planlarını da mart ayına göre yaptığı kaydedilirken 29 Ağustos’ta toplanacak oan Parti Meclisi’ne gözler çevrildi.





Bu toplantıda seçim sonuçları değerlendirilecek ve yerel seçimler için strateji belgesi sunulacak. 15 Eylül’de ise milletvekili kampı yapılacak. İl ve ilçe başkanları yapılacak toplantıda ise aday belirleme yöntemi masaya yatırılacak. Kimlerin aday gösterileceğinde Meclis’teki sandalye sayısı hesabı da etkili olacak.





Kulislerde mevcut yönetimden bazı isimlerin “geniş katılımlı ön seçim” yöntemiyle adayların belirlenmesi gerektiğini dillendirdiği ifade ediliyor.





Geniş katılımdan kasıt ise sadece üyelere değil sivil toplum örgütlerinden de görüş alınması gerektiği yönünde. Örgütten CHP’nin belediye başkanı olmadığı yerlerde öne çıkan, sevilen isimlerin kimler olduğunu belirlenmesi istenecek. Anket, eğilim yoklaması ve bazı yerlerde de önseçim ile aday belirleme sürecinin başlatılacağı kaydedildi. İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük illerde ise kamuoyu yoklaması yöntemiyle adaylar belirlenecek.





İstanbul için adaylığını açıklayan il milletvekili Gürsel Tekin, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi gibi isimler bulunuyor. Ancak adaylığına kesin gözüyle bakılan tek bir isim var. O isim de CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın. Akın, Balıkesir belediye başkanlığına aday olacak.