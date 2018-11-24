Muhacir Öğretmen Yasin Karaman dualarla defnedildi

Genç öğretmenin cenazesi kılınan namazdan sonra Aix En Provence’deki Mezarlığın Müslüman bölümüne defnedildi.







Yasin Karaman Afrika’daki bir çok ülkesinde bulunan Hizmet Hareketi’ne ait okullarda Türkçe öğretmenliği yapıyordu. Karaman’ın görev yaptığı çeşitli ülkelerdeki okulların peşi sıra AKP'nin baskılarıyla kapatılması veya el konulması nedeniyle ülkeden ülkeye hicret etmişti. Eğitim faaliyetlerinin engellenmesinin yanı sıra öğretmenlerin de hukuksuzca Türkiye’ye teslim edilmesi teşebbüsü üzerine Yasin Öğretmen kendisi gibi öğretmen olan eşi ve bebeği ile birlikte en son Fransa’ya gelmek zorunda kalmıştı.





Kısa ömründe çeşitli ülkeler arasında sayısız hicretler etmiş Yasin Öğretmen'in bu son yolculuğunda ise vefakar dostları onu ve yaslı ailesini yalnız bırakmadı. Fransa’nın çeşitli şehirlerinden bir çok Hizmet Gönüllüsü genç yaşında kanserden vefat eden öğretmen arkadaşlarının cenaze Namazını kılmak için Fransa’nın Akdeniz sahili şehri Marsilya’ya aktı.





Cenaze töreninde oldukça duygulu anlar yaşandı. Cenazeyi kıldıran İmam, Bir Allah dostunun “ Bir kere Allah için hicret eden kendisini, iki kere hicret eden ailesini, üç kere hicret eden akrabalarını kurtarır’’ inancını aktardıktan sonra Yasin Öğretmenin Türkiye’den Gine’ye sonra Senegal’e daha sonra da Mali ülkesine ulvi amaçlar uğruna hicret ettiğini anlattı.





En nihayet cebrî olarak son hicretini Fransa’ya yaptığından bahsetti. Cenazeyi yıkayan Arap gassalın Yasin Öğretmenin bedenini ve simasındaki hoş görüntüyü etrafındakilere göstererek bu gencin kesinlikle şehit olduğuna inandığına dair sözlerini iletti.





İmamın konuşması ve helalleşmelerin akabinde Cenaze Namazına duruldu. Daha sonra da defin işlemleri için cenaze arabasıyla birlikte kortej eşliğinde Müslüman Kabristanına geçildi. Mezara dualar eşliğinde genç öğretmenin cenazesi yerleştirildikten sonra üzerine Hz. Peygamber’in Hicret şehri Medine’den getirilen bir avuç toprak serpiştirildi.





İki yüz kadar insanın Yasin Öğretmenin herkesi hayran bırakan ahlak ve fedakarlığından kaynaklı derin üzüntü duyduğu cenaze defni sırasında ailesi güçlükle ayakta durdu.





Defin sonrası ise mezar başında Kur’an’dan sureler ve dualar okundu.