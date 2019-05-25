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25 Mayıs 2019 09:49
Muğla'da deprem
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre Muğla 3,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Milas olarak belirlendi.
SHABER3.COM
Son deprem ölçümlerine göre Muğla’nın Milas ilçesi Kuzyaka mevki olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08:00’da meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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