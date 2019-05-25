Samanyolu Haber /Gündem / Muğla'da deprem /25 Mayıs 2019 09:49

Muğla'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre Muğla 3,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Milas olarak belirlendi.

SHABER3.COM

Son deprem ölçümlerine göre Muğla’nın Milas ilçesi Kuzyaka mevki olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08:00’da meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muğla'da deprem Sonraki Haber >>

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Elektrikçi böyle hayat kurtardı

Elektrikçi böyle hayat kurtardı

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:39:20