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24 Kasım 2017 17:02
Muğla'da deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.00’te, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Ege Denizi’nde Datça açıklarında, yerin 28.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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