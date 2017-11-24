Samanyolu Haber /Gündem / Muğla'da deprem /24 Kasım 2017 17:02

Muğla'da deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.00’te, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Ege Denizi’nde Datça açıklarında, yerin 28.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

 
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