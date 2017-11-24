Muğla'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.00’te, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







Deprem, Ege Denizi’nde Datça açıklarında, yerin 28.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.



