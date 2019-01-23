Samanyolu Haber /Gündem / Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem /23 Ocak 2019 00:08

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 
Depremin yaklaşık 65,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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