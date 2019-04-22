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Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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22 Nisan 2019 23:01
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
AFAD'ın bildirdiğine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 22:36'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
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