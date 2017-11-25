Samanyolu Haber /Gündem / Muğla yine sallandı! /25 Kasım 2017 02:17

Muğla yine sallandı!

Muğlan'ın Ula İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

SHABER3.COM

Son Dakika… Muğla’da 5.1 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Muğla’nın Ula ilçesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 00.49’da meydana geldi. Yerin 25.44 kilometre derinliğinde olan deprem, Ula’nın yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak belirledi.

Geçen Çarşamba akşamı da Muğla’nın Ula İlçesi’nde merkez üssü kırsal Arıcılar Mahallesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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