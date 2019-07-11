Samanyolu Haber /Gündem / Muğla’nın yanıyor: 24 saatte üçüncü yangın /11 Temmuz 2019 20:46

Muğla’nın yanıyor: 24 saatte üçüncü yangın

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 15:00 sıralarında başlayan ve gece saatlerinde Göcek’e ilerleyerek yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangı kontrol altına alındı. Fakat bu sefer de Muğla’nın Milas ve Fethiye ilçelerinde de orman yangını çıktı. Milas’taki yangın kontrol altına alınırken, Fethiye’deki yangına müdahale ediliyor.

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Muğla’nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi’nde dün saat 15:00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz yanarken, bazı iş makineleri de zarar gördü.

Muğla Valisi Esengül Civelek, oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetti. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kayadibi ve Taşlıca mahallelerinde yaşayan vatandaşları anons yaparak uyardı. Yapılan çalışma sonucunda, her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 07:30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.

Fethiye’de de orman yanıyor

Öte yandan Muğla’nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 15:45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerine, yangını söndürmek için orman ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da bir başka orman yangını da Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Ancak bu yangın, kısa süre sonra kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 09:00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıkışlacık Mahallesi’nde tehlike yaratmaması için yerleşim yeri yakınında ayrıca ekipler konuşlandırıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
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