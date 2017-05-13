Samanyolu Haber /Gündem / Muğla- Marmaris karayolunda korkunç kaza /13 Mayıs 2017 13:12

Muğla- Marmaris karayolunda korkunç kaza

Muğla- Marmaris karayolunda bir tur otobüsü devrildi .Muğla Valisi, kazada 17 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını söyledi. Sonra ölü sayısı 20'ye yükseldi

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Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü olduğu belirtilirken olay yerine ambulanslar ve sağlık ekibiyle, itfaiye ekipleri de sevk edildi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı minibüs, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Muğla Valisi, kazada 20 kişinin öldüğünü 11 kişinin yaralandığını söyledi. Vali daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Vali'nin verdiği bilgiye göre tur otobüsü yerli turistleri taşıyordu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar "Durum vahim, çok sayıda can kaybı var. Kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.
 Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor. Muğla istikametinde yol kapatıldı.

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