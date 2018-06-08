Müftüden imamlara skandal 'ikindiyi bırakın mitinge gelin' çağrısı

Geçen Pazar günü AKP’nin Diyarbakır mitingi için kamu personeline atılan mesajlar ortaya çıktı. Yetkililer, personelin en az 5 kişiyle mitinge gelmesini istedi.



Pazar günü Diyarbakır’da gerçekleşen AKP mitingi için, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl ile Yenişehir Müftüsünün gönderdiği AKP mitingine katılım talimatı dikkat çekti.







İMAMLAR NAMAZI BIRAKIP GİDİYOR...





Milli Gazete’den Furkan Erten’in haberine göre; müftü ve imamların bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj gönderen Yenişehir Müftüsü, “Sn. Cumhurbaşkanımız bu Pazar Diyarbakır’ımıza teşrif edecektir. Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere en az beş kişi ile birlikte Pazar günü 16.00’da İstasyon Meydanı’na sizi beklerim. İkindi vaktini ehil birine bırakıp gelelim” yazdı.





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