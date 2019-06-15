Müftü ‘tecavüzden’ gözaltına alındı

Diyarbakır’da “tecavüz” suçlamasıyla gözaltına alınan Hazro Müftüsü İsmail Kaya, AKP’li bir milletvekili ile Diyanet yetkililerinin devreye girmesi sonucu, H.Y.’nin şikayetini geri çektirmesiyle serbest bırakıldı.







Diyarbakır’ın Hazro İlçe Müftüsü evli ve 6 çocuk babası İsmail Kaya, açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan Hamidiye Kız Kur’an Kursu Yatılı Hafızlık Külliyesi Sorumlusu H.Y.’ye tecavüz ettiği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.





ARKADAŞININ EVİNE GÖTÜREREK TECAVÜZ ETTİ





MA’nın haberine göre; Müftü Kaya, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi eşinden kısa bir süre önce boşanan H.Y. ve bazı arkadaşlarıyla On Gözlü Köprüsü’ne gitti. Gezi sonrası H.Y.’yi eve bırakmak bahanesiyle başka bir arkadaşının evine götüren Müftü Kaya, burada H.Y.’ye tecavüz etti.





KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM TEHDİDİNDE BULUNDU





Görüşme teklifinde bulunduğu H.Y.’nin, hakkında şikayette bulunacağını söylemesi üzerine kafasına tabanca dayayarak fotoğraf çektiren Kaya, bu fotoğrafı anlık mesajlaşma programı Whatsapp’tan intihar edeceği tehdidiyle H.Y.’ye gönderdi. Bunun üzerine H.Y., kendisini şikayet etmeyeceğini söyledi. Bu olaydan sonra tedirgin olan H.Y., 29 Mayıs’ta Müftü Kaya hakkında şikayette bulunarak başından geçenleri anlattı.





POLİS UYGULAMA BAHANESİ İLE GÖZALTINA ALDI





H.Y.’nin şikayeti doğrultusunda araştırma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Müftü Kaya’nın intihar etme ihtimali bulunması üzerine H.Y.’den Müftü Kaya’ya buluşmak için mesaj atmasını istedi. Atılan bu mesaj üzerine Kadir Gecesi olan 31 Mayıs günü Hazro’dan Diyarbakır’a doğru aracıyla yola çıkan Kaya, kent girişinde rutin bir uygulama izlenimi verilerek polislerce durdurulup, aracından indirildikten sonra gözaltına alındı.





İLK TEPKİSİ ŞEYTANA UYDUM OLDU





Ekiplerin gözaltına alınma gerekçesini açıkladıkları Kaya’nın, edinilen bilgilere göre ilk tepkisi “Şeytan’a uydum” sözleriyle kendini savunmak oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Kaya, “nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanma istemiyle Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ancak daha hakim karşısına çıkarılmadan H.Y. şikayetinden vazgeçti.





ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEZSEN İŞİNDEN OLURSUN





İddialara göre, H.Y.’nin şikayetinden vazgeçmesi için AKP’li bir milletvekili ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri devreye girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, şikayetinden vazgeçmemesi durumunda H.Y.’yi iş akdinin feshedilmesiyle tehdit etti.





KENDİNİ ‘RIZASI VARDI’ DİYEREK SAVUNDU





Çıkarıldığı mahkemedeki savunmasında tecavüz suçlamasını reddeden Kaya, “rızası vardı” bahanesine sığındı. Hakim, söz konusu suç her ne kadar katalog suçlardan olsa da, H.Y. ile Müftü Kaya’nın aynı saatlerde öğretmen evine girdikleri, ayrı ayrı odalar tuttuklarına dair görüntü kayıtlarının bulunması nedeniyle tutuklanma talebinin ölçülü olmayacağından Kaya’yı adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.