Samanyolu Haber /Gündem / Müftü, gazeteciyi ifadeye çağırdı /31 Ocak 2019 08:45

Müftü, gazeteciyi ifadeye çağırdı

Sakarya Kuzey Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Münir Ali Kara, haftalık yerel gazetesindeki köşesinde, ilçe müftülüğünün ifadesini almak istediğini kaleme aldı.

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Oda TV'nin haberine göre, Sakarya Kuzey Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Münir Ali Kara, haftalık yerel gazetesindeki köşesinde, ilçe müftülüğünün ifadesini almak istediğini kaleme aldı.
Münir Ali Kara, 'Gazeteciden ifade almak' başlıklı yazısında, "Salı günü köşemi bitirmek üzereyim. Muhabirimiz Esra Hanım aradı. ‘Abi ilçe müftülüğünden aradılar. Yaptığımız bir haberle ilgili ifademe başvuracaklarmış' dedi. Bir an duraksadım. Yanlış duyduğumu düşündüm. ‘ifade' mi dedim. ‘Evet abi öyle dediler geçeyim mi' dedi. Geçmemesini söyledim" ifadelerini kullandı.

"Muhabirimizi arayan ilçe vaizini aradım" diyen Kara şöyle devam etti:

"Gazeteciden ‘ifade alma' hakkının kimsede olmadığını söyledim. Durumun ciddiyetini kavramasının mümkün olmadığı her halinden belliydi. Ben de kendisine ‘ifade almak' kelimesinin kimse tarafından kabul edilemeyeceğini söyledim. Kaldı ki müftülük basının ne amiri ne de denetleyicisi pozisyonunda değil. Kaldı ki yargı makamları dışında her türlü ‘ifade alma' eylemi üstün asta uyguladığı ağır bir denetim şeklidir."


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