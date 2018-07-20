Samanyolu Haber /Gündem / Müfid Yüksel: Demek ki tüm dini yapılar devlet eliyle tasfiye edilecek /20 Temmuz 2018 08:50

Müfid Yüksel: Demek ki tüm dini yapılar devlet eliyle tasfiye edilecek

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamada bulunan Müfid Yüksel, Adnan Oktar gibi olumsuz örnekler üzerinden dine, dini yapıların, cemaatlerin, hatta mâzinin/tarihin tümüne yönelik acımasız bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü söyledi. Yüksel, "Demek ki tüm dini yapılar devlet eliyle tasfiye edilecek" dedi.

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Yazar Müfid Yüksel sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamada bulundu. Adnan Oktar gibi olumsuz örnekler üzerinden dini yapılar aleyhine olumsuz bir algı operasyonu sürdürüldüğünü vurgulayan Yüksel, “Demek ki, tüm dini yapılar/gruplar derin devlet eliyle tasfiye edilecek” ifadelerini kullandı.

Yüksel, sadece mevcut yapıların değil toplumda ortak manevi değer haline gelen şahsiyetlerin de itibarsızlaştırılıp tasfiye edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Müfid Yüksel’in sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde:

Adnan Oktar gibi en kötü/olumsuz örnekler üzerinden, Din'e, Dini yapıların, cemaatlerin, hatta mâzininin/tarihin tümüne yönelik acımasız bir itibarsızlaştırma kampanyası, algı operasyonu sürdürülüyor. Demek ki, tüm dini yapılar/gruplar derin devlet eliyle tasfiye edilecek.

Sadece mevcut yapılar değil, coğrafyamızda/toplumumuzda ortak manevi değer haline gelmiş, Selahaddin Eyyubi, Mevlana Celâleddin, Şah-ı Nakşibend, Mevlana Câmi, Mevlana Halid, Bediüzzaman gibi  Sembol Dini/Tarihi şahsiyetler de itibarsızlaştırılıp tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.

Son birkaç gündür Dinden, Dini değerlerden/yapılardan söz edildiğinde, bazı çevreler sürekli Adnan Oktar örneği üzerinden tüm bu değerleri ve yapıları olumsuzlama kampanyası sergiliyor. 29 sene önce Adnan Oktar aleyhinde ilk yayınları/yayın kampanyasını yaptığımızda neredeydiniz?
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