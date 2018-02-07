Samanyolu Haber /Gündem / Müfettişler, Fatih Belediyesi'nde denetime başladı /07 Şubat 2018 13:06

Müfettişler, Fatih Belediyesi'nde denetime başladı

17-25 Aralık soruşturmasında da gözaltına alınan AKP'li Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ilgili yeni bir inceleme ve denetim başlatıldı...

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AKP’li Fatih Belediyesi’nde 2 Sayıştay ve 1 İçişleri Bakanlığı müfettişinin denetime başladığı öğrenildi.  2013 yılından bu yana denetim yapılmadığı belirtilen belediyede iki Sayıştay müfettişinin inceleme yaptığı kaydedildi. Sayıştay’ın hemen ardından ise bir İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişinin görevlendirilerek denetime başladığı belirtildi.

Son dönemde birçok yolsuzluk iddialı dosyayı gündeme getiren Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu konu hakkında şunları söyledi:

“2013 yılından sonra hiçbir kamu denetimi yapılmayan, mülkiye- Sayıştay müfettişlerinin görevlendirilmesi gerçekleşmeyen Fatih Belediye Başkanlığı’na yaptığım ihbarlar Danıştay’a kadar taşınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müffettişi, Sayıştay Başkanlığı tarafından Sayıştay müfettişi görevlendirildi. Edindiğimiz bilgiye göre Sayıştay müfettişleri Aralık 2017’de, bakanlık başmüfettişi Ocak 2018’de denetimlere başladı. Muhalefet olarak müfettişlerin tespitlerini, raporlarını bekliyoruz.”
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