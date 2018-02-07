Müfettişler, Fatih Belediyesi'nde denetime başladı

AKP’li Fatih Belediyesi’nde 2 Sayıştay ve 1 İçişleri Bakanlığı müfettişinin denetime başladığı öğrenildi. 2013 yılından bu yana denetim yapılmadığı belirtilen belediyede iki Sayıştay müfettişinin inceleme yaptığı kaydedildi. Sayıştay’ın hemen ardından ise bir İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişinin görevlendirilerek denetime başladığı belirtildi.





Son dönemde birçok yolsuzluk iddialı dosyayı gündeme getiren Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu konu hakkında şunları söyledi:





“2013 yılından sonra hiçbir kamu denetimi yapılmayan, mülkiye- Sayıştay müfettişlerinin görevlendirilmesi gerçekleşmeyen Fatih Belediye Başkanlığı’na yaptığım ihbarlar Danıştay’a kadar taşınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müffettişi, Sayıştay Başkanlığı tarafından Sayıştay müfettişi görevlendirildi. Edindiğimiz bilgiye göre Sayıştay müfettişleri Aralık 2017’de, bakanlık başmüfettişi Ocak 2018’de denetimlere başladı. Muhalefet olarak müfettişlerin tespitlerini, raporlarını bekliyoruz.”