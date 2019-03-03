Samanyolu Haber /Dünya / Mueller raporu öncesi Trump: Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar /03 Mart 2019 12:43

Mueller raporu öncesi Trump: Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'de verdiği ifadeler sonrası Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceleyen ve nihai raporunu Adalet Bakanlığı'na sunmaya hazırlayan özel savcı Robert Mueller'e ve muhalif isimlere yüklendi.

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Amerikan Muhafazakarlar Birliği'nin toplantısında konuşan Trump "Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Soruşturmayı "cadı avı" olarak niteleyen Trump, "Seçilememişlerin hazırladığı bir raporu bekliyoruz" sözleriyle muhafazakarlardan alkış aldı.

Mueller nihai raporunu yakında açıklayacak.

Cumartesi günü yaptığı konuşmada ABD Başkanı Trump, eski Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski FBI Başkanı James Comey, Demokrat Parti ve Kuzey Kore politikalarına muhalefet eden isimleri de hedef aldı.

"Ne yazık ki yanlış insanları çeşitli görevlere getirip, orada olmamaları gerekirken uzun yıllar tutuyorlar. Sonra da bir anda seni saçmalıklarla ortadan kaldırmaya kalkışıyorlar, tamam mı?" diye konuşan Trump'ın göçmen karşıtı ifadeleri de dikkat çekti.

ABD'deki göçmenlerin "ülkelerini sevmesi gerektiğini" söyleyen Trump, "Kongre'de ülkemizden nefret eden insanlar var. Biliyor musunuz? Teker teker isimlerini sayabilirim " dedi.

Kasım ayında görevden aldığı Jeff Sessions'ın aksanını da taklit eden Trump, Sessions için de "Zayıf, etkisiz, ne yaptığını bilmeyen biriydi" nitelemesini yaptı.

Trump, başkanlığı süresince yaptığı bu en uzun konuşma ile gergin geçen bir haftayı kapatmış oldu.

Eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede Trump'ı 'ırkçılık, dolandırıcılık ve düzenbazlıkla' suçlamış, Trump ise Cohen'in "hapiste yatacağı süreyi azaltmak için yalan söylediğini" savunmuştu.

Cohen, " Bu ülke Trump'ın beyaz ırkçıları ve bağnazları koruduğunu gördü. Fakir ülkelere 'b.k çukuru' dediğini de gördü. Özelde daha da fena. Bana bir keresinde Obama o zaman daha ABD başkanıyken 'Siyah biri tarafından yönetilen ve 'b.k çukuru' olmayan bir ülke söyle' dedi, 'Siyahların çok aptal olduğu için kendisine hiçbir zaman oy vermeyeceklerini' söyledi." diye konuşmuştu.

BBC Türkçe
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